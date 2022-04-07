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В Греции по всей стране проходят митинги против присутствия баз Североатлантического альянса и вмешательства в конфликт на Украине, рассказало местное издание ProtoThema. Демонстрантов, в число которых в основном входят работники бюджетных сфер, разгоняет полиция.

Делает она это довольно жестко, то и дело пуская в ход слезоточивый газ. Коммунистическая партия Греции уже потребовала, чтобы власти страны отпустили восьмерых арестованных участников демонстраций. Она также заявила, что всю ответственность за нарушение действующего законодательства, ущемляющие права митингующих, несет правительство, передает РИА Новости.

Акция протеста организована крупнейшими профсоюзными организациями и КПГ. Основные требования демонстрантов – это вывод всех войск НАТО из Греции, а также невмешательство страны в украинский конфликт.

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