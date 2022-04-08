В греческом районе Омония на участников автопробега в поддержку России напали двое неизвестных. Выяснилось, что это иностранцы, которых задержала местная полиция.

Хулиганам уже выдвинули обвинения в оскорблении символов другой страны, в покушении на убийство и разжигании расизма, а также в нарушении действующего законодательства в отношении использования оружия, передает РИА Новости.

Злоумышленники напали на два автомобиля, участвовавших в автопробеге, и разбили в них стекла. Кроме того, они отобрали флаг России у 7-летней девочки и избили ребенка.

Сейчас полиция проводит расследование данного инцидента. Кроме того, она ищет соучастников напавших на автопробег хулиганов, которым также будет предъявлено обвинение.