Американская корпорация Google, которой принадлежит операционная система Android, устанавливаемая на смартфоны, меняет политику в отношении некоторых приложений. С 11 мая компания запретит размещать в Google Play программы для записи телефонных разговоров. Об этом пишет издание Android Authority.

Ранее функцию записи звонков уже блокировали, но разработчики приложений пользовались особенностями операционной системы, получая доступ к диктофону. Теперь же такой функционал будет для них заблокирован.

Таким образом в Google намерены бороться с незаконным доступом к конфиденциальной информации пользователей. В компании уверяют, что сторонние приложения для записи телефонных разговоров получают “слишком много информации”.

Отмечается, что новые правила коснуться только сторонних программ. Смартфоны, на которых функция записи звонков установлена изначально, под ограничения не попадут. Речь идёт о телефонах Google Pixel, некоторые модели Xiaomi и так далее.