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Экономические санкции, направленные в сторону России, ударят и по другим странам. К примеру, в государствах Ближнего Востока и северной части Африки может начаться голод. Подтолкнуть к этому может снижение экспорта зерна, который начнётся из-за ограничений на торговую деятельность России. Такой прогноз дал доцент РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, российская доля мирового рынка экспорта зерна составляет 20%. Такой объём заменить сейчас фактически нечем. Между тем западные санкции блокируют приличную часть экспорта продовольствия: с Россией перестали сотрудничать международные перевозчики, во многие порты российским судам также запрещено заходить. Аналогичные ограничения действуют и в отношении части российских портов, куда также запрещено заходить иностранным судам.

Белхароев предполагает, что санкции в конечном итоге приведут к дефициту продовольствия в странах, которые во многом зависят от привозного сырья. В первую очередь, с трудностями столкнуться страны Ближнего Востока и Африки. Из-за недостатка зерна в них может возникнуть даже голод.

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