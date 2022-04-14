читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в период с 16 по 22 апреля планируют посетить Нидерланды. Но монаршие особы страны отказали герцогам Сассекским в пребывании на территории королевской резиденции. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, монархи Нидерландов не планируют выделить время для встречи с принцем и его супругой. Принц Гарри и Меган Маркл сняли номер в аренду в одном из отелей. Кроме того, королева Максима и король Виллем-Александр запретили супругам Сассекским брать свою вооруженную охрану.

Журналисты говорят о том, что отношение монархов Нидерландов к герцогам Сассекским испортилось после скандалов вокруг пары. Несколько месяцев назад они отказались приезжать в Великобританию, чтобы почтить день памяти смерти принца Филиппа. Предлогом стало опасение за безопасность.

Вам может понравиться

Инфляция в Германии бьет все рекорды

Санкции против России негативно сказываются и на состоянии экономики европейских стран. Так инфляция в Германии в марте этого года достигла рекордных показателей за последние 40 лет. Ее уровень составляет 7%.

Зеленский собрался переносить боевые действия на территорию России

Киев предпринимает меры, чтобы отвлечь внимание ВС РФ от крупной группировки ВСУ на Донбассе. Именно для этой цели президент Владимир Зеленский издал указ о переносе боевых действий на территорию России,

Массовая сдача в плен украинских морпехов упростила задачу освобождения Мариуполя

Более тысячи морских пехотинцев, которых Киев гордо называл «несдающимися героями», все же сложили оружие. Тем самым они значительно облегчили ВС РФ и ополчению ДНР задачу по освобождению Мариуполя, пишет издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |