Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в период с 16 по 22 апреля планируют посетить Нидерланды. Но монаршие особы страны отказали герцогам Сассекским в пребывании на территории королевской резиденции. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, монархи Нидерландов не планируют выделить время для встречи с принцем и его супругой. Принц Гарри и Меган Маркл сняли номер в аренду в одном из отелей. Кроме того, королева Максима и король Виллем-Александр запретили супругам Сассекским брать свою вооруженную охрану.

Журналисты говорят о том, что отношение монархов Нидерландов к герцогам Сассекским испортилось после скандалов вокруг пары. Несколько месяцев назад они отказались приезжать в Великобританию, чтобы почтить день памяти смерти принца Филиппа. Предлогом стало опасение за безопасность.