Текущее финансовое состояние президента Украины Зеленского достигло 850 миллионов долларов. Причем большую часть этой суммы он получил уже после прихода к власти, заявили представители политического движения «Форум за демократию» в Нидерландах.

В сообщении партии говорится, что источники получения этих денег установить пока не удается. Кроме того, неизвестно, на какие цели направляются упомянутые 850 миллионов.

Также представители политической силы припомнили Зеленскому скандал с попаданием в «Панамское досье». Украинского президента и его соратников обвинили тогда в приобретении дорогостоящей недвижимости в Великобритании.

В партии «Форум за демократию» считают, что установить источники финансирования Зеленского необходимо, так как сейчас происхождение средств совершенно непонятно.