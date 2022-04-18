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Федеральная резервная система США должна максимально ужесточить денежно-кредитную политику. В противном случает в период ослабления инфляции страна столкнется с рецессией, вероятность которой в 2023-2024 годах оценивается в 35 процентов, пишет издание «Прайм».

Аналитик Ян Хатциус, представляющий компанию Goldman Sachs Group Inc, считает, что рецессию нельзя назвать неизбежной. Сейчас некоторые товары и услуги возвращаются к ценам, которые были до пандемии коронавируса, что дает повод для оптимизма.

Но и «мягкой посадки» американской экономики после бушующей сегодня инфляции ждать не стоит. Чтобы снизить вероятность рецессии, ФРС придется заниматься решением проблем с уменьшением разницы между количеством рабочих мест и занятостью, а также со слишком медленным ростом зарплат, не поспевающих за инфляционными процессами.

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