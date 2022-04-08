Соединенные Штаты никак не распрощаются с менталитетом холодной войны, несмотря на то, что на дворе давно XXI столетие. Мало того, сейчас они активно продвигают новое противостояние с Россией, пишет китайское издание Global Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, напомнили о заявлении замглавы Госдепа Венди Шерман, которое фактически стало угрозой в адрес Китая и Индии. Она высказалась в том духе, что санкции, вводимые против РФ Соединенными Штатами и Европой, должны показать Пекину, чем закончится попытка его вторжения на Тайвань.

Примерно то же самое она сообщила и Индии, которая замечена в «более явном стратегическом выравнивании» отношений с Москвой.

Эксперты отмечают, что подобная тактика запугивания не нова, она активно применялась Соединенными Штатами в 70-х годах прошлого века. Однако если Вашингтон застрял в тех временах, то весь остальной мир живет в новом столетии и все чаще игнорирует такие угрозы.