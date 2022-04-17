Для Соединенных Штатов конфликт на Украине является отличной рекламой Североатлантического альянса, поэтому они совершенно не заинтересованы в его завершении, пишет китайское издание Global Times. Авторы поясняют, что продлевая украинский кризис, США надеются зазвать в НАТО как можно больше новых участников.

Североатлантический альянс, называемый в Вашингтоне оборонительным, на самом деле таковым не является. Это агрессивный военный блок, который создан исключительно для укрепления мировой гегемонии Соединенных Штатов. Сейчас он активно задействуется для проведения антироссийской политики в Европе и практически полного ее уничтожения.

НАТО, как и недавно созданный альянс AUKUS необходимо разогнать, уверен автор статьи. По его мнению, только так человечество сможет вздохнуть свободно и наконец добиться мира во всем мире.