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Китайские эксперты в издании Global Times напомнили о том, что США нарушили обещание, данное России о нерасширении границ НАТО. Подробности передает РИА Новости.

Авторы публикации считают, что США и союзники очень обрадовались распаду СССР. На этом фоне они решили изменить мировой порядок. Все это привело к нарушению обещаний не расширять влияние НАТО. Запад попытался повлиять на сферы влияния России. Все это привело к конфликту сторон.

Китайские аналитики отметили: «Это логическая особенность теории международных отношений, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту».

Свое мнение по этому вопросу высказал американский политолог Фрэнсис Фукуяма. Он назвал все происходящее “концом истории”.

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