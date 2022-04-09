читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад планировал разрушить российскую экономику беспрецедентными санкциями, вводимыми из-за спецоперации на Украине, но все его планы с треском провалились. Быстрое восстановление курса рубля продемонстрировало, что изолировать Россию у США и Европы не получится.

Замысел Запада был очень прост. После введения санкций должна была грянуть гиперинфляция, которая могла нанести экономике непоправимый вред, пишет автор издания Global Times Бредли Бланкеншип. Из-за этого граждане РФ должны были выходить на улицы и требовать изменения внешнеполитического курса. Однако ожидания не оправдались.

Российским властям удалось сдержать инфляцию в первые дни после ввода санкций, а сейчас рубль благополучно вернулся на исходные позиции. Кроме того выяснилось, что россиянам не так уже важны американские гамбургеры и иностранные предметы роскоши. Выход западных компаний с рынка РФ никак не повлиял на экономику страны, поэтому ожидаемого США кризиса так и не произошло.

Вам может понравиться

National Review: Американские католики больше не хотят участвовать в развязываемых США войнах

Католики США все чаще скептично относятся к вооруженным конфликтам, которые Вашингтон развязывает в разных странах мира. Причиной этого скорее всего являются последствия этих войн, считают авторы американского издания National Review.

RusVesna: ВКС РФ уничтожают крупный логистический центр армии Украины в Лозовой

Железнодорожная станция под Лозовой, что в Харьковской области, подверглась мощному ракетному удару ВКС РФ. Тем самым была уничтожен один из крупнейших логистических центров, обеспечивающих снабжение украинской армии оружием, боеприпасами и

Литовкин назвал Черное море огромным минным полем из-за дрейфующих украинских мин

Украинские военные превратили Черное море в огромное минное поле. Якобы для защиты от российских кораблей они установили устаревшие советские мины, но те сорвались с якорей и перешли в свободный дрейф,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 9 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C |