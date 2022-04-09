Запад планировал разрушить российскую экономику беспрецедентными санкциями, вводимыми из-за спецоперации на Украине, но все его планы с треском провалились. Быстрое восстановление курса рубля продемонстрировало, что изолировать Россию у США и Европы не получится.

Замысел Запада был очень прост. После введения санкций должна была грянуть гиперинфляция, которая могла нанести экономике непоправимый вред, пишет автор издания Global Times Бредли Бланкеншип. Из-за этого граждане РФ должны были выходить на улицы и требовать изменения внешнеполитического курса. Однако ожидания не оправдались.

Российским властям удалось сдержать инфляцию в первые дни после ввода санкций, а сейчас рубль благополучно вернулся на исходные позиции. Кроме того выяснилось, что россиянам не так уже важны американские гамбургеры и иностранные предметы роскоши. Выход западных компаний с рынка РФ никак не повлиял на экономику страны, поэтому ожидаемого США кризиса так и не произошло.