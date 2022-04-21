читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Война между США и Китаем еще в начале года казалась совершенно невозможной, однако старания Вашингтона повысить напряженность в отношениях между двумя странами существенно увеличивают ее вероятность, пишет издание Global Times.

Авторы публикации напоминают, что хотя в недавнем телефонном разговоре с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ глава Пентагона Ллойд Остин высказывался только о лучших намерениях США и поиске точек прикосновения для продуктивного взаимодействия, Соединенные Штаты все же продолжают направлять на Тайвань современные виды вооружений.

Это указывает, что Вашингтон нагло врет о желании наладить дружбу с Пекином. Он по-прежнему организует провокации и ведет по отношению к КНР террористическую политику. Недавний проход через Тайваньский пролив американской авианосной ударной группы доказывает это.

Китай, по словам журналистов, не собирается терпеть подобные действия США и их союзников. Если они продолжат вести себя так же нагло, Пекин готов объявить войну всему блоку НАТО.

Вам может понравиться

Британцы напуганы испытаниями российской МБР “Сармат”

Испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» произвели гнетущее впечатление на жителей Великобритании. В социальных сетях и комментариях к публикации о запуске МБР они возмущенно пишут, что премьер-министр Борис Джонсон всех

Политолог Бекман рассказал о проблемах украинских беженцев в Финляндии

Украинским беженцам в Финляндии приходится несладко, так как структуры, предоставляющие предназначенные для них услуги, пытаются компенсировать потерю российского рынка сбыта. Политолог Йохан Бекман рассказал, как это происходит. По его словам,

На Запада не на шутку испугались испытаний российской ракеты «Сармат»

Западные страны серьезно встревожились после того, как Россия провела испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Этому событию посвятили новость эксперты британской газеты Daily Mail. На публикацию активно отреагировали читатели газеты.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C |