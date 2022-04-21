Война между США и Китаем еще в начале года казалась совершенно невозможной, однако старания Вашингтона повысить напряженность в отношениях между двумя странами существенно увеличивают ее вероятность, пишет издание Global Times.

Авторы публикации напоминают, что хотя в недавнем телефонном разговоре с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ глава Пентагона Ллойд Остин высказывался только о лучших намерениях США и поиске точек прикосновения для продуктивного взаимодействия, Соединенные Штаты все же продолжают направлять на Тайвань современные виды вооружений.

Это указывает, что Вашингтон нагло врет о желании наладить дружбу с Пекином. Он по-прежнему организует провокации и ведет по отношению к КНР террористическую политику. Недавний проход через Тайваньский пролив американской авианосной ударной группы доказывает это.

Китай, по словам журналистов, не собирается терпеть подобные действия США и их союзников. Если они продолжат вести себя так же нагло, Пекин готов объявить войну всему блоку НАТО.