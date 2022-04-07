Министры иностранных дел стран ЕС 11 апреля намерены рассмотреть возможность введения нефтяного эмбарго против России. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Борель.

Он заявил, что 7 апреля рассматривается новый пакет санкций, в который нефтяное эмбарго не включено. В него входит лишь запрет на приобретение российского угля. Однако санкции против нефти из РФ будут обсуждаться уже в ближайший понедельник – 11 апреля.

Напомним, что ЕС под давлением Соединенных Штатов намеревается отказаться от покупки российских энергоносителей. Многие эксперты из Германии, Великобритании и других стран уже заявили, что США не сумеют найти альтернативу, газу и нефти и РФ, что приведет к серьезным проблемам в Европе.