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Энергетические компании Великобритании требуют у властей предпринять меры, чтобы остановить рост цен на топливо. Они отмечают, что совсем скоро в стране грянет кризис и многие граждане столкнутся с финансовыми проблемами.

Телеканал Sky News рассказал, что крупнейшие компании страны опасаются так называемого кризиса топливной нищеты. То есть состояния, при котором граждане не могут оплатить счета за электроэнергию, газ и другие энергоносители. Они требуют у правительства предпринять беспрецедентные меры, сделать все возможное, чтобы цены на топливо прекратили стремительно расти.

1 апреля очередной скачок цен на газ на мировом рынке привел к тому, что электроэнергия в Великобритании подорожала на 54 процента. В случае продолжения кризиса эксперты прогнозируют еще более крупное подорожание уже ближе к осени текущего года.

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