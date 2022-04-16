Масштабы поставок оружия на Украину из Соединенных Штатов в ближайшее время достигнут 1 миллиарда долларов. При этом Вашингтон отправляет в Киев все больше наступательных видов вооружения, сообщает издание «Взгляд».

Авторы приводят высказывание главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что главная цель США в настоящий момент – истощить Россию. Для этого Вашингтон стремится как можно дольше затянуть спецоперацию, накачивая Украину оружием. Он считает, что это полностью исключит выход конфликта на границы ЕС,

При этом Соединенные Штаты неплохо зарабатывают, сбывая Украине за немалые деньги откровенный оружейный хлам, подлежащий списанию.

Нарышкин также отметил, что США не только истощают Россию, но еще и разрушают объединенную Европу. Она лишается конкурентных рынков, которые Америка подгребает под себя.