В Сербии отреагировали на поставки вооружения Великобританией самопровозглашенной республике Косово. Глава сербского МВД назвал это недружественным шагом по отношению к Сербии. Подробности передает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Лондон передал властям Косово противотанковые ракетные комплексы “Джавеллин” и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По имеющейся информации, уже передано 50 единиц, ожидаются поставки еще 20. Кроме того, Великобритания планирует обучить косовских бойцов использовать комплексы.

Президент Сербии Александр Вучич планирует запросить у премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения.

Министр МВД заявил: “Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен”. Он отметил, что оружие дается террористам. У Косово нет армии, а Лондон пытается ее вооружить.