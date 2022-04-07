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Министр обороны Сергей Шойгу с февраля не отвечает на звонки главы Пентагона Ллойда Остина. Он рассказал об этом в ходе заседания сената Соединенных Штатов.

«Русские не отвечают», – заявил американский министр.

Он отметил, что дозвониться до Шойгу пытается также Марк Милли, возглавляющий объединенный комитет начальников штабов. Попытки, которые продолжаются на протяжении месяца, не приносят никаких результатов, цитирует Остина издание “Взгляд”.

Глава Минобороны РФ на днях раскритиковал Соединенные Штаты и Европу. Он назвал их безответственными и пояснил, что поставками оружия на Украину Запад создает сам себе серьезные проблемы. Он не только затягивает конфликт, но еще и навлекает на жителей Европы дополнительную угрозу.

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