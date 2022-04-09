Роман министра обороны Норвегии Одда Рогера Эноксена с 18-летней девушкой стал достоянием общественности, из-за чего глава ведомства заявил об отставке. Местное издание Verdens Gang сообщило, что чиновник выразил сожаление из-за случившегося, а также высказал намерение покинуть высокий пост.

Отношения со школьницей начались у министра обороны в 2005 году. Тогда девушке было 18 лет. Журналисты нашли множество доказательств близости между ними, а также представили записи из дневника юной любовницы, называющей Эноксена «сексуальным наставником».

Сейчас женщине уже более 30 лет и она все же решилась рассказать о романе с норвежским политиком. Она сообщила, что ранее опасалась преследования с его стороны и поэтому молчала. Но по ее мнению, Эноксен должен понести ответственность за свои действия в те далекие времена.