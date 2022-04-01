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Немецкий Минфин проверит по отдельности предложения РФ по оплате газа в рублях и требования Москвы. Однако власти ФРН все же настаивают, что контракты должны выполняться в том виде, в котором они были заключены, сообщило издание «Прайм».

Авторы приводят заявление главы Минфина Германии Кристиан Линднер, который высказался в том духе, что «политический шантаж недопустим». По ее словам, ответ на предложения России все же будет политическим, а не техническим, так как «контракты есть контракты».

31 марта Линднер заявил также, что оплата за газ по прежнему будет отправляться в евро. Напомним, что президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, согласно которому отсутствие оплаты в рублях будет расцениваться как неисполнение обязательств по контрактам. Подобный вариант расчетов действует исключительно для партнеров, которые внесены в список недружественных стран.

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