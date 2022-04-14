Германия должна прекратить вести «политику умиротворения России», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что эта самая политика уже провалилась и это стало очевидным для всего мира, передает РИА Новости.

По словам Кулебы, Германия продолжает призывать Киев к снижению напряженности, хотя повышает ее только РФ.

«Мы не боимся России. Пожалуйста, и вы не бойтесь. Если мы сейчас поможем Украине, мы сможем остановить более масштабный конфликт, а не спровоцировать его», – заявил министр.

Он также призвал Германию полностью пересмотреть внешнюю политику относительно России. Берлину, по его словам, «нужны новый германский курс, новая политика в отношении РФ и новая политика в отношении Украины».