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В 2014-2015 годах националистический батальон «Азов» (запрещен в России) находился под запретом и у американского Конгресса. Он был включен в перечень группировок, которые не могут получать поддержку Соединенных Штатов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что прошли годы, и все забыли о неонацистской сущности «Азова». Мало того, Япония уже исключила его из списка группировок, придерживающихся нацистских взглядов, что можно считать извинением перед этим военизированным формированием.

Лавров заявил, что на Украине на протяжении восьми лет возрождалось то, «что бушевало в Европе в 30-е годы прошлого столетия». Однако за это время на Западе никто даже не пошевелился, чтобы выяснить, что именно представляет собой «Азов» и какие военные преступления он успел совершить.

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