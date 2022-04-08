читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу 6 иностранных судов с гражданами Болгарии, Турции, Сирии, Египта, Либерии и Азербайджана на борту не могут покинуть мариупольский порт. Их не выпускают военнослужащие ВСУ, заявила глава МИД ДНР Наталья Никанорова.

Она пояснила, что эти суда практически находятся в плену у нацистов, которые грозят применить оружие при попытке выйти из порта. Это создает серьезную угрозу для иностранных граждан на фоне событий в Мариуполе, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Никанорова заявляла, что украинские националистические формирования заминировали акваторию порта. Не исключено, что это является еще одной причиной, по которой судам не дают выйти в Азовское море.

Напомним, что ранее сообщалось о завершении зачистки Мариуполя от вооруженных подразделений ВСУ на 98 процентов.

Вам может понравиться

Турчак и Пушилин водрузили в Запорожье флаг России и знамя Победы

В поселке Розовка в Запорожье появились российский флаг и знамя Победы. Вместо украинского флага их установили зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин. Видеозапись этого события выложил

Налоговики и полицейские будут бороться с валютными спекулянтами

Продавать и покупать иностранную валюту в России можно только через отделения банков. Между тем в последнее время спрос на доллары и евро увеличился, что закономерно привело к появлению теневого рынка

Лавров предупредил об игре “в кошки-мышки” со стороны Киева на переговорах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что требование Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией настораживает. По словам главы ведомства, Москва не собирается снова начинать с Украиной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 16 °C | Подольск: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C |