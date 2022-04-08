Сразу 6 иностранных судов с гражданами Болгарии, Турции, Сирии, Египта, Либерии и Азербайджана на борту не могут покинуть мариупольский порт. Их не выпускают военнослужащие ВСУ, заявила глава МИД ДНР Наталья Никанорова.

Она пояснила, что эти суда практически находятся в плену у нацистов, которые грозят применить оружие при попытке выйти из порта. Это создает серьезную угрозу для иностранных граждан на фоне событий в Мариуполе, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Никанорова заявляла, что украинские националистические формирования заминировали акваторию порта. Не исключено, что это является еще одной причиной, по которой судам не дают выйти в Азовское море.

Напомним, что ранее сообщалось о завершении зачистки Мариуполя от вооруженных подразделений ВСУ на 98 процентов.