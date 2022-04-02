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Люди из разных стран мира не должны платить за кризис на Украине. Его урегулирование стоит осуществлять в штатном режиме, как и в любых других государствах, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай выражает сожаление из-за трагических событий на Украине, но уверен, что привязывать к конфликту весь мир нет никакой необходимости. Европе, Североатлантическому альянсу, США и России следует сделать выводы из сложившейся ситуации и сесть за стол переговоров. Это позволит разработать новые механизмы безопасности на европейском континенте.

Си Цзиньпин также заявил, что от мира сейчас требуется поддерживать диалог между Киевом и Москвой. Но некоторые страны делают все возможное, чтобы подлить масла в огонь и запустить необратимые процессы. Евросоюзу в сотрудничестве с Китаем имеет смысл заняться разработкой мер, которые исключат негативное влияние кризиса на Украине на всю мировую экономику.

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