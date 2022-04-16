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Освободительная спецоперация на Украине завершится только тогда, когда будут достигнуты основные ее цели. Об этом журналистам телеканала India Today сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Напомним, что Минобороны РФ ранее сообщало, что промежуточные цели, заключающиеся в ослаблении ВСУ и демилитаризации Украины, достигнуты по состоянию 25 марта. Теперь российские военные могут сосредоточиться на основной задачей, которой является освобождение республик Донбасса, приводит слова Пушилина РИА Новости.

Спецоперация, призванная защитить жителей региона от геноцида со стороны киевского режима, стартовала 24 февраля. К ее целям относится денацификация Украины, а также признание Киевом воссоединения Крыма с Россией и независимости ДНР и ЛНР.

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