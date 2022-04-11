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На территории завода «Азовсталь» находятся иностранцы, которые воюют на стороне боевиков ВСУ. Информация об этом еще не подтверждена неопровержимыми доказательствами, но как только они появятся, то будут представлены широкой публике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что сейчас националистические батальоны, являющиеся частью украинской армии, остались только на территории предприятия «Азовсталь». Российские войска и ополчение ДНР продолжают борьбу за полное освобождение Мариуполя.

Уничтожение противника в этом городе – важный этап спецоперации, после которого армии России и независимых республик Донбасса перейдут к зачистке всего региона. Известно, что в Краматорске и Славянске располагается крупная группировка ВСУ, численность которой составляет до 60 000 военных.

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