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Верхняя палата немецкого парламента приняла 8 апреля законопроект о минимальных объемах газа в подземных хранилищах. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

Отмечается, что согласно новой законодательной норме уровень газа к 1 октября должен составлять не менее 80, а к 1 ноября – 90 процентов. Кроме того, к началу февраля каждого последующего года в подземных газовых хранилищах должно оставаться не меньше 40% голубого топлива.

Закон возлагает ответственность за исполнение нормы на пользователей ПХГ. В случае несоответствия установленных объемов, хранилища будут изъяты и переданы другим владельцам.

В силу новый закон вступает 1 мая текущего года, сообщают американские журналисты.

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