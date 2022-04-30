Германия подала в Международный суд ООН иск против Италии из-за разбирательств по вопросам причинения ущерба во времена Второй мировой. Причиной для иска стало то, что Рим предположительно не сумел соблюсти юрисдикционный суверенитет Берлина, передает РИА Новости.

Германия заявляет, что по решению того же суда от 2012 года, она имеет иммунитет от исков, подаваемых жертвами нацизма. Однако Италия полностью игнорирует этот факт. Ее судебные органы продолжают рассматривать исковые заявления и выносить по ним решения, нарушающие юрисдикционный суверенитет страны.

Фактически, итальянские суды предпринимают принудительные меры против государственной собственности Германии. ФРГ требует от Рима гарантии, что подобного больше не повторится, а ущерб, нанесенный Берлину с 2012 года, будет полностью возмещен.