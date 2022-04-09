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Немецкие власти задумались о приобретении крупной партии турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, которые хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе и в конфликте на Украине. По словам экспертов портала Avia.Pro, речь идет о 60 единицах БПЛА.

При этом Германия намерена отказаться от ударных дронов Heron-TP израильского производства, которые сейчас имеются на вооружении страны. В качестве одного из аргументов в пользу такого решения приводится способность применять «Байрактары» в составе группы, причем их стоимость позволяет делать это с минимальными затратами. Израильские же БПЛА не способны решать подобные задачи.

К другим преимуществам турецких дронов немецкие власти отнесли способность непрерывно находиться в воздухе на протяжении суток, разгоняться до 220 километров в час, не только обнаруживать цели и наводить на них артиллерийские установки, но и самостоятельно атаковать технику, командные пункты и другие военные объекты противника.

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