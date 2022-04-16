Власти Германии не рассматривают вопрос ограничения общей численности украинских беженцев. Напротив, страна сейчас готовит дополнительные места для них на случай новой волны, заявил глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг изданию RND.

Он объяснил, что Германия не собирается, да и не сможет отказать беженцам с Украины. Но в настоящий момент их поток существенно снизился. Если в конце февраля в страну приезжало более 8000 человек ежедневно, то сейчас число беженцев составляет около 2500 тысяч в день.

По словам министра, ситуация может измениться в любой момент. Поэтому Германия должна подготовиться к приему большого числа беженцев с Украины. Кроме того, к этому вопросу нужно подключать ЕС, так как если Польша и Румыния окажутся перегружены мигрантами, придется распределять их в разные европейские страны.