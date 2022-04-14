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Власти Германии заявляют о том, что так и не увидели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк. По словам представителя Минэкономики Германии Сюзанны Унград, даже после получения этой информации ведомство не изменит свою позицию. Подробности передает РИА Новости.

Германия планирует продолжать оплату только в евро. Вчера, 13 апреля, в ходе выступления на брифинге Сюзанна Унград заявила: “Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро”.

Напомним, что российский президент Владимир Путин 23 марта сообщил о переводе оплаты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели против России ограничительные меры, в рубли. Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

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