Командование ВСУ намерено проводить собственную демилитаризацию на Западной Украине. Оно приказало отобрать стрелковое оружие, переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы у боевиков территориальной обороны.

Согласно изменениям в законодательство, которые были приняты в начале спецоперации РФ на Украине, тероборона имеет право использовать ПТРК, ПЗРК и другое оружие. Однако на Западной Украине оружие оседает на складах предприимчивых граждан, которые создают свои собственные армии.

«Планируется изъять у личного состава батальонов теробороны ракетные комплексы Javelin, NLAW, Stinger и другую военную помощь, которая осела на блокпостах и складах теробороновцев», – рассказал украинский портал «Резидент» со ссылкой на источник.

По информации Генштаба, в распоряжении подразделений территориальной обороны сейчас находится до четверти всех поставок гранатометов NLAW, около 15 процентов ПТРК «Джавелин» и до 10% ПЗРК «Стингер». Причем далеко не все из них используются для боевых действий против ВС РФ, что создает командованию серьезные проблемы.