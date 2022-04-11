Правовую оценку фактам нарушения прав россиян за рубежом даст Генеральная прокуратура. Соответствующую информацию для изучения и анализа направит в ведомство федеральное агентство Россотрудничество. Об этом заявила заместитель руководителя организации Наталья Поклонская – в федеральном агентстве она курирует направление по защите прав соотечественников за границей.

По её словам, всю необходимую информацию прокуратура получит до 1 мая. Поклонская отметила, что Россотрудничество фиксирует все факты нарушений прав россиян за пределами страны. В дальнейшем информация, предоставленная прокуратуре, будет дополняться.

Замглавы Россотрудничества уверяет, что после начала специальной военной операции на Украине дискриминация россиян за границей стала частым явлением. Все обращения на этот счёт ведомство не только фиксирует, но и готовит и направляет запросы об этом в ООН комиссару по правам человека.