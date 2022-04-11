читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правовую оценку фактам нарушения прав россиян за рубежом даст Генеральная прокуратура. Соответствующую информацию для изучения и анализа направит в ведомство федеральное агентство Россотрудничество. Об этом заявила заместитель руководителя организации Наталья Поклонская – в федеральном агентстве она курирует направление по защите прав соотечественников за границей.

По её словам, всю необходимую информацию прокуратура получит до 1 мая. Поклонская отметила, что Россотрудничество фиксирует все факты нарушений прав россиян за пределами страны. В дальнейшем информация, предоставленная прокуратуре, будет дополняться.

Замглавы Россотрудничества уверяет, что после начала специальной военной операции на Украине дискриминация россиян за границей стала частым явлением. Все обращения на этот счёт ведомство не только фиксирует, но и готовит и направляет запросы об этом в ООН комиссару по правам человека.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: Черноморский флот пресек попытку эвакуации “Азова” на сухогрузе “Апачи”

Корабль Черноморского флота ВМФ РФ был вынужден открыть огонь по сухогрузу «Апачи», приближающемуся к порту Мариуполя. Только после этого судно вышло на связь и остановилось. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Солдаты ВСУ отказались возвращать пенсионерке Знамя Победы

Нацисты ВСУ растоптали Знамя Победы, которое отобрали у пенсионерки, а затем и вовсе обобрали его у старушки. В Сети появилась видеозапись этого инцидента. Встречать военнослужащих с красным Знаменем Победы вышло

Пленный украинский разведчик знал, что главари “Азова” попали в “кольцо”

Разведчик ВСУ Иван Гавриленко, который находился в сбитом у Мариуполя вертолете Ми-8 и выжил, рассказал о целях отправки винтокрылой машины в приморский город. Его показания приводит издание “Известия”. По словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 11 апреля – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 11 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |