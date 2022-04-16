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ЦРУ с 2014 года готовило Украину к вооруженному столкновению с Россией в рамках тайной программы, созданное при президенте Бараке Обаме. Военнослужащих ВСУ отправляли в южные Штаты США, где из них делали профессиональных диверсантов и разведчиков, рассказал генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Неонацисты обучались под руководством инструкторов Центрального разведывательного управления. Их тренировали создавать «повстанческие движения», использовать все современные виды оружия, применять разнообразные тактики боя. Такая «учеба» проходила в крайне интенсивном режиме, пояснил эксперт.

Жданов уверен, что и подготовка украинских военных на протяжении восьми лет подряд, и накачка страны оружием – это звенья одной цепи. Соединенные Штаты делали и продолжают делать все возможное, чтобы спровоцировать конфликт на Украине и затянуть его на длительное время, чтобы максимально ослабить Россию.

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