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Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун рассказал об уникальной особенности истребителя шестого поколения, который создается в рамках программы Next Generation Air Dominance Program. Подробности сообщает издание Breaking Defense.

По словам генерала, перспективный истребитель ВВС США создается с программным обеспечением управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии. Благодаря этому удалось добиться “большей гибкости”. Генерал отметил, что это позволяет максимально быстро внедрить в самолет новые технологии.

Начальник штаба ВВС США рассказал: «У истребителя четвертого поколения F-16, на котором я летал, программное обеспечение миссии и программное обеспечение управления полетом были переплетены. Поэтому каждый раз, когда вы выполняли обновление миссии, вам приходилось возвращаться и убеждаться, что самолет безопасен для полета».

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