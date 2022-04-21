На комбинате «Азовсталь» все еще остается около полутора тысяч украинских военных, среди которых несколько сотен раненых. Часть силовиков приняли решение сложить оружие, но остальные продолжают сопротивление.

Российские войска выждали время, отведенное для режима прекращения огня. По боевикам, которые решили остаться на территории завода, сразу же после этого отработали гаубицы 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Это заставило военнослужащих ВСУ свести огневую активность к минимуму.

Издание «Военное обозрение» отмечает, что на «Азовстали» сейчас проводятся дополнительные разведывательные мероприятия. Они позволят выяснить, насколько серьезными остались силы на территории комбината и способны ли они продолжать сопротивление.

Напомним, что в среду для боевиков был открыт «зеленый коридор», однако воспользоваться ним согласились лишь очень немногие. Остальные предпочли остаться на территории предприятия.