Премьер Великобритании Борис Джонсон рискует «разозлить Украину» своим заявлением о победном для ВС РФ завершении спецоперации. Издание The Financial Times пишет, что высказывания главы британского правительства идут вразрез с «единым фронтом» НАТО и противоречат традиционной риторике самого Джонсона.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, является ли реалистичной перспектива победы России, британский премьер заявил: «Конечно». Это совершенно не соответствует всему тому, что Джонсон говорил ранее. На встрече с президентом Украины Зеленским в Киевом, он оптимистично высказывался в том духе, что Киев уже практически победил.

Издание FT поинтересовалось мнением экспертов и западных политиков, которые считают, что своим ответом Джонсон может накликать на себя гнев Украины. Впрочем, премьер-министру не привыкать к критике в свой адрес за противоречивые заявления и нарушения обещаний.