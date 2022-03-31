Крупные китайские IT-корпорации могут столкнуться с серьёзными проблемами. Власти США пригрозили Huawei и Xiaomi ограничениями, если те продолжат своё сотрудничество с Россией. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Сейчас указанные китайские компании продолжают поставлять в Россию высокотехнологичное оборудование, не обращая внимания на санкции. Правительство Соединённых Штатов это не устраивает, пишет издание. Власти страны уже предъявили китайским компаниям претензии, мотивируя их тем, что полупроводники, которые используются в поставляемом в Россию телекоммуникационном оснащении, сделаны с помощью американского оборудования.

По мнению экспертов, мнение которых приводится в статье, китайские компании вероятно пойдут на ограничение поставок в Россию, потому что другого оборудования для создания необходимых полупроводников, кроме американского, попросту нет.

Впрочем таким образом, будет лишь перекрыт легальный канал поставок китайского оборудования в Россию. Специалисты не исключают, что оно всё равно будет ввозится в страну по “серым схемам”.