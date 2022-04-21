Западные компании, которые ушли с российского рынка, продолжают платить заработную плату своим сотрудникам. Несмотря на то, что многие фирмы полностью приостановили свою деятельность в стране. Об этом пишет Financial Times.

По подсчётам издания зарплату получают минимум 188 тысяч человек. Однако делается пометка, что скорее всего, реальная цифра гораздо выше. Эксперты, которых опросило FT, ссылаются на то, что платить зарплату сотрудникам западные компании обязывают российские законы.

При этом в разных фирмах могут использоваться разные схемы для начисления выплат. Где-то сотрудников перевели в отрасли, которые не ограничили деятельность на рынке, в других просто платят зарплату, несмотря на остановку производства и деятельности, в третьих организациях зарплаты могли снизить или начать выплачивать так называемое выходное пособие.

По мнению специалистов, западные компании не покинули российский рынок навсегда. Эксперты прогнозируют, что европейский, американский, японский и другой бизнес вернётся в течение ближайших пяти лет. Между тем по прогнозам аналитиков, уход западных компаний с российского рынка в ближайшей перспективе грозит повышением уровня безработицы почти в 2 раза.