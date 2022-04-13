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Российские силовики задержали 22-летнего Максима Дмитриенко, уроженца Волгограда, который пытался стать наемником и воевать против России. Дмитриенко был снят с поезда после неудачной попытки попасть на Украину через страны Европы.

Ранее Максим Дмитриенко три года проходил службу в составе Французского иностранного легиона. После этого он хотел пополнить ряды иностранных наемников, чтобы воевать на стороне Украины против России. Дмитриенко обратился для реализации своих целей в посольство Украины в Париже, но получил отказ из-за российского гражданства.

После этого он самостоятельно приобрел себе военную форму и попытался попасть на Украину через Европу. Но и эта попытка оказалась неудачной. По дороге в Волгоград он был снят с поезда. Сейчас Лефортовский суд Москвы поместил подозреваемого под стражу на два месяца.

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