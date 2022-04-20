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Чтобы прожить как можно дольше и поддерживать вес в пределах нормы, необходимо ужинать не позже 19:13, уверены итальянские специалисты по здоровому питанию. В издании Frontiers in Nutrition они рассказали об исследовании, подтверждающем их теорию.

В ходе исследования эксперты изучили привычки и образ жизни 68 долгожителей итальянского региона Абруццо и сделали несколько важных выводов. Первый из них заключается в том, что прекращать прием пищи во время ужина необходимо не позднее 19:13.

Кроме того, на протяжении 17,5 часов между ужином и обедом следующего дня нужно ограничивать употребление ряда продуктов. В их список вошли мясо и продукты из него, сладости и яйца. При этом все долгожители в упомянутый период времени безо всяких ограничений употребляли фрукты, овощи, бобовые и зерновые культуры.

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