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Страсти вокруг латинской буквы Z докатились и до кинематографа. Французский режиссёр Мишель Хазанавичус переименовал свою зомби-комедию “Z”. Теперь она называется “Coupé” (“Режь”).

Фильм должен открывать Каннский кинофестиваль в середине мая. Решение о переименовании автор ленты принял после того, как к нему обратились кинематографисты из Украины. Они, в частности, указали, что буква Z стала символом российской специальной военной операции.

По словам Хазанавичуса, работу над своим фильмом он закончил несколько месяцев назад, когда геополитическая ситуация была другой. Режиссёр объяснил решение переименовать ленту тем, что не желает, чтобы его произведение каким-либо образом “ассоциировалось с войной”. Этим же жестом Хазанавичус, с его слов, выразил поддержку Украине.

Прокат зомби-комедии “Coupé” пройдёт и в России. В отечественных кинотеатрах премьера ленты состоится 19 мая. В российской локализации фильм получил название “Окончательный монтаж”.

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