Россия отправила Соединенным Штатам послание, проведя испытания межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат», заявил эксперт Эммануэль Дюпюи, возглавляющий Институт перспективного анализа и безопасности на европейском континенте.

По словам Дюпуи, тестовый пуск МБР осуществлялся таким образом, что ракета полетела в направлении США. Это является четким сигналом, сообщающим, что РФ не намерена долго терпеть агрессивную политику Вашингтона по отношению к Москве.

Еще один эксперт – Мишель Гойя заявил, что ракету «Сармат» практически невозможно перехватить современными средствами ПРО. При этом она несет 15 боеголовок, общий вес которых составляет 50 мегатонн. Этого вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли Париж, причем до него МБР долетит буквально за 6 минут.