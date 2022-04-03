Действия американского лидера Джо Байдена не направлены на поддержку Украины. Напротив, президент США стремится продлить как можно дольше и провоцирует его эскалацию, чтобы отвлечь внимание американцев от перестройки энергетического рынка.

Авторы публикации ссылаются на телеведущего Fox News Такера Карлсона, который рассказывает американцам о попытках Байдена перейти на возобновляемые источники энергии. По словам журналиста, подобные действия вполне могут уничтожить экономику Соединенных Штатов. Кроме того, они сделают США зависимыми от Китая, который занимается производством и поставкой солнечных батарей.

По словам Такера, все антироссийские санкции и другие действия Байдена несут в себе необратимый вред только американским гражданам. При этом они никак не помогают остановить конфликт на Украине и совершенно не вредят России.