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Президент США Джо Байден и его администрация одобрили хирургические операции для подростков, которые хотели бы сменить пол. Теперь им на вполне законных основаниях могут быть показаны гормональная терапия и оперативное вмешательство на груди, сообщило издание Fox News.

Журналисты отмечают, что Белый дом мотивирует данное решение необходимостью обеспечить условия для «улучшения качества жизни» подростков. Однако поддерживают его далеко не все американские политики. Целый ряд Штатов выступает против операций для трансгендеров, тем самым подставляя себя под давление Вашингтона.

В американском Минздраве тем временем назвали оптимальный список операций, которые могут быть показаны подросткам. Это феминизация лица, а также изменение формы груди и оперативное вмешательство на гениталиях.

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