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Далеко не все страны мира согласны с необходимостью полностью изолировать Россию, о которой беспрерывно говорят Соединенные Штаты. Европа и Восточная Азия присоединились к американским инициативам, однако Ближний Восток, Африка и Южная Азия не уверены в правильности решений США.

Журналист издания Foreign Policy Колум Линч пишет, что целый ряд государств считает верным решением поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами. Африканские страны вообще не поддержали санкционные меры против РФ. Кроме того, некоторые из них просто не захотели сотрудничать с Вашингтоном.

Совершенно неожиданная ситуация возникла на Ближнем Востоке, где даже такие верные союзники США, как Саудовская Аравия и Израиль не захотели изолировать РФ. Также Вашингтон не дождался поддержки и от Индии, которая в настоящий момент собирается покупать российскую нефть и не намерена присоединяться к американским санкциям.

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