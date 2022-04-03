Далеко не все страны мира согласны с необходимостью полностью изолировать Россию, о которой беспрерывно говорят Соединенные Штаты. Европа и Восточная Азия присоединились к американским инициативам, однако Ближний Восток, Африка и Южная Азия не уверены в правильности решений США.

Журналист издания Foreign Policy Колум Линч пишет, что целый ряд государств считает верным решением поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами. Африканские страны вообще не поддержали санкционные меры против РФ. Кроме того, некоторые из них просто не захотели сотрудничать с Вашингтоном.

Совершенно неожиданная ситуация возникла на Ближнем Востоке, где даже такие верные союзники США, как Саудовская Аравия и Израиль не захотели изолировать РФ. Также Вашингтон не дождался поддержки и от Индии, которая в настоящий момент собирается покупать российскую нефть и не намерена присоединяться к американским санкциям.