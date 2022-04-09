В социальных сетях появилось множество мошенников, которые представляются советниками в области инвестиций и дают рекомендации россиянам по сохранению сбережений. Однако главная их цель заключается в том, чтобы прикарманить чужие деньги, сообщил финансовый аналитик Андрей Тарасов.

Он раскрыл всю схему, с использованием которой «советники» обманывают граждан. Они предлагают «обучение инвестициям» пользователям социальных сетей. При этом мошенники чаще всего представляются именами легальных экспертов, которые внесены в реестр Банка России.

После этого предлагается открыть инвестиционный счет и отправить на него сумму от 300 до 600 тысяч рублей. Причем делать это нужно через платежные сервисы либо кошельки для криптовалют. Вернуть эти средства обманутый человек уже не в состоянии. Даже правоохранительные органы разводят руками, так как не могут ничего сделать.

Тарасов также пояснил, что входящие в реестр Банка России инвестиционные аналитики не ходят по социальным сетям, предлагая свои услуги. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и тщательно проверять информацию о советниках.