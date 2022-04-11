Срыв поставок бананов в Россию привёл к блокировке дорог в некоторых провинциях Эквадора. Таким образом фермеры пытаются привлечь внимание правительства страны к своим проблемам. Об этом пишет газета El Universo.

Фермеры оказались в бедственном положении из-за санкций против России. Страна была одним из главных покупателей бананов из Эквадора. Сейчас экспорт пришлось сократить вдвое. Это уже привело к тому, что аграрии вынуждены отдавать бананы за бесценок, чтобы урожай не пропал и чтобы выручить от его реализации хоть какие-то деньги. Кроме того, за несколько недель антироссийских санкций пришлось сократить число работников на фермах, поскольку не хватает средств на выплату заработной платы.

Сейчас эквадорские фермеры требуют от правительства, чтобы власти выкупили у них бананы, которые невозможно поставить в Россию, по экспортной цене. В противном случае фермеров ждёт разорение.

Власти провинций, где проходят протесты, заявляют, что требования фермеров уже отправлены в столицу Эквадора Кито. Администрации регионов надеются, что ответ правительства будет положительным для фермеров, и движение транспорта удастся разблокировать.