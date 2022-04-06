Число компаний, которые заявили об ограничении своей деятельности в России, увеличилось. Британская фармацевтическая фирма GSK (GlaxoSmithKline) сообщила о прекращении реализации витаминов и пищевых добавок на территории страны.

В соответствующем заявлении указывается, что GSK поддерживает введённые против России экономические санкции и сокращением своей деятельности “останавливает прямую поддержку российских властей и военных”. При этом уточняется, что всю полученную прибыль в России компания направит на гуманитарную помощь.

GSK входит в десятку крупнейших фармацевтических компаний мира. В России фирма известна своими брендами «Мульти-табс» и Centrum.

Санкции против России западные страны стали вводить после начала специальной военной операции в Донбассе. Несмотря на жёсткие ограничения, импортные лекарственные препараты и жизненно важные медикаменты продолжают поставляться в Россию – на них действие санкций не распространяется. Та же GSK продолжает ввозить в страну препараты для вакцинации и лекарства.