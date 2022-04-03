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Антироссийские санкции, прежде всего, ударяют по самим западным странам и уже в ближайшем будущем могут привести к голоду в Европе. Об этом пишет иранское издание Farda.

Главные причины возможного кризиса – отказ от российского газа и прекращение поставок пшеницы из России и Украины. В частности, если посевная в последней будет сорвана, цены на хлеб в европейских странах могут вырасти сразу в 4 раза.

Отказ от российского газа, по мнению авторов публикации, приведёт не только к социальной напряжённости в Европе, но и к увеличению стоимости практически на все виды товаров. И прежде всего, на те же продукты питания.

По мнению Farda, санкции против России не смогут держаться долго. В какой-то момент руководителям европейских государств придётся пересматривать своё отношение к санкциям. И чтобы не допустить глубокого социально-экономического кризиса, придётся смягчить ограничения или их полностью отменить.

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