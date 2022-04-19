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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и претендент на его пост Марин Ле Пен одинаково пренебрежительно относятся к Великобритании. Это является их единственной объединяющей чертой, считает журналист издания Daily Express Пол Болдуин.

Он напомнил, что конкурент Макрона Марин Ле Пен неоднократно заявляла о необходимости прекратить поставки в Великобританию сельскохозяйственной продукции. Если она выиграет выборы, то либо перекроет экспорт, либо существенно поднимет налоги на него.

Нынешний президент также отметился угрозами заблокировать поставки электроэнергии в Великобританию. Кроме того, Макрон называл премьер-министра Бориса Джонсона клоуном, которому выпала честь порулить великой страной.

По мнению Болдуина, кто бы не победил на выборах президента Франции, Великобритания все равно окажется проигравшей стороной.

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